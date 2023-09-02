Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1
Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz
BANDIRMASPOR: Ioannis Gkelios Djitte (Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu) Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Levent Ayçiçeği), Mulumba, Mustafa Saymak (Dk.46 Raul Bobadilla (Dk. 61 Doğancan Davas), Metehan Mimaroğlu, Florian Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucait Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı (Dk. 70 Edson Andre Sitoe)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu Ali Ülgen (Dk.83 Muhammet Akarslan) Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Dk.52 Yonathan Del Valle) Michal Nalepa, Odise Roshi (Dk.58 Dino Ndlovu), Erdi Dikmen(Dk.83 Hakan Yavuz) Mikail Okyar
GOLLER: Dk.19 Nalepa, (Sakaryaspor) - Dk. 45+3 Mücahit Albayrak, Dk. 54 Djitte, 90+9 Jozefzoon (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Emirhan Aydoğan, Sergen (Bandırmaspor) Mikail Okyar, Cihan Topaloğlu, Rotman, Nalepa (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Ersan Parlatan (Teknik Direktör) (Bandırmaspor)Birinci Lig'in 4´ncü hafta karşılaşmasında Bandırmaspor evinde Sakaryaspor´u konuk etti. İlk yarıda 1-0 mağlup duruma düşen Bandırmaspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Öte yandan 90+6´ncı dakikada maçın hakemi Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan´a kırmızı kart gösterdi. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-09-02 20:29:47