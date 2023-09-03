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        Kurtdereli güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:20
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        Kurtdereli güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
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        Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,(DHA)Balıkesir'de düzenlenen 63'üncü Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi 63'üncü Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 14 kategoride 76'sı başpehlivan olmak üzere toplam bin 306 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti.

        Güreşlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişci, 28'inci Dönem Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ilçe belediye başkanları ile güreş severler katıldı. Bin 306 pehlivanın Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele ettiği güreşler 14 kategoride gerçekleşti. Başpehlivanlık mücadelesi finaline Hüseyin Gümüşalan ve Ali Gürbüz karşılaştı. Mücadelenin uzamasının ardından puanlama bölümüne geçildi. Mücadelenin puanlama bölümünde Gümüşalan'ı tuş eden Ali Gürbüz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu. (DHA)

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Güreşlerden genel ve detay görüntü

        -Protokol üyelerinin er meydanına gelişi

        -Final mücadelesi

        -Ödül töreni

        DHA-Spor Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

        2023-09-03 21:18:49

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