Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Kır bekçisi, bulduğu 1 milyon 250 bin TL'lik ziynet eşyasını sahibine teslim etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kır bekçisi, bulduğu 1 milyon 250 bin TL'lik ziynet eşyasını sahibine teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadri KAYA/AYVALIK,(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'de Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Levent Karakoç (55), yolda bulduğu cep telefonu ile bir kutunun içerisindeki 1 milyon 250 bin TL değerindeki 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bileziği, jandarma aracılığı ile sahibi Filiz Yanar'a ulaştırdı.

        Ayvalık ilçesi Mutlu köyünde 1 Eylül'de, eşi Solmaz Karakoç ile motosikletle seyir halinde ilerleyen sürücü Levent Karakoç, yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde de beyaz bir kutu gördü. Çevrede sahibine ulaşamayan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Karakoç, cep telefonunu ve kutuyu alıp, eve gitti.

        1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDE

        Telefon sahibinin kayıp cep telefonuna ait numarayı aramasını bekleyen Karakoç, kutuyu açıp kontrol etti. Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç'a teşekkür etti.

        'AĞLAYANIN MALI, GÜLENE YARAR MI'

        33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç, "Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?" dedi.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

        2023-09-04 14:48:25

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kazada ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir'de kazada ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir ve Kokand belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
        Balıkesir ve Kokand belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de 7. Kavun Festivali yapıldı
        Balıkesir'de 7. Kavun Festivali yapıldı
        Kurtdereli güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
        Kurtdereli güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi öldü
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi öldü