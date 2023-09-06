Kayıp olarak aranan Mert, kapalı olan otelde, odada ölü bulundu

Ayvalık ilçesinde yaşayan, geçici olarak beach club'ta çalışan ve askere gitmek için hazırlık yapan Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince Merey'in yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi. Ekipler, bu sabah otele baskın yaptı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu belirlendi.