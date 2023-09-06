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        Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi

         BALIKESİR'indüşmanişgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda şehrin işgalden kurtuluşunun simgeleri arasında yer alan, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde gösteri yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:14
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        Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
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        Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri Kurtderili Meydanı'ndan Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları sonrası Mehteran takımı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu marşlar seslendirdi.

        SON GÖSTERİ TÜLÜTABAKLARDAN

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