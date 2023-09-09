Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor - İnegöl Kafkas Gençlikspor: 1-1

        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 2023-24 sezonunun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor´la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor - İnegöl Kafkas Gençlikspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı´nda oynanan karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor, 5´inci dakikada İlker Cihan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İnegöl temsilcisi bu gole 65´inci dakikada Abdülkadir Akyıldız ile karşılık verdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, iki takım da sezona 1 puanla başladı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

        2023-09-09 18:42:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran görevinden ayrıldı
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran görevinden ayrıldı
        Erdek'te 3. Kyzikos Ultra Maratonu başladı
        Erdek'te 3. Kyzikos Ultra Maratonu başladı
        Edremit'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Edremit'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Balıkesir'de ürettikleri tarım makinelerini 15 ülkeye ihraç ediyorlar
        Balıkesir'de ürettikleri tarım makinelerini 15 ülkeye ihraç ediyorlar
        Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı
        Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı
        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde
        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde