Ayvalıkgücü Belediyespor - İnegöl Kafkas Gençlikspor: 1-1
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 2023-24 sezonunun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor´la 1-1 berabere kaldı.
Giriş: 09.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:43
Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı´nda oynanan karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor, 5´inci dakikada İlker Cihan´ın golüyle 1-0 öne geçti. İnegöl temsilcisi bu gole 65´inci dakikada Abdülkadir Akyıldız ile karşılık verdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, iki takım da sezona 1 puanla başladı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA
2023-09-09 18:42:48