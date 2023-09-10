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        Balıkesirspor son anda yıkıldı

        Son2yılda üst üste küme düşerek 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Balıkesirspor, sezonun ilk haftasında puanı kaçırdı. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapısından çıkan oyunculardan kurulu kadroyla mücadele eden Bal-Kes, ilk hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk yarıda geriye düşüp beraberliği 90+2'nci dakikada Sedat Yiğit'in penaltısıyla yakaladı. Ancak Balıkesirspor puana sevinirken 90+4'üncü dakikada ikinci golü kalesinde görerek sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Balıkesirspor sezon başında teknik direktörlük görevine Recep Çetin'i getirmişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:07
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        Balıkesirspor son anda yıkıldı
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