Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı BALIKESİR´inGönenve Erdek ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ve Erdek ilçelerinde 3 kişinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi. Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilere ait ağıl ve araçta yaptığı aramada 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.09.2023 - 05:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 05:05 facebook

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