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        Tekstilci, otomobil almak isterken 'sahte siteyle' 400 bin lira dolandırıldı

        BALIKESİR'de2milyon 100 bin liralık otomobil almak isteyen tekstilci Fatih Barlin (47), sahte siteyle 400 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetçi olan Barlin, "Kendime o kadar çok güveniyordum ki. Hatta haberlerde görünce, 'Nasıl olabilir?' diyordum. Sakın böyle düşünmeyin. İnternet alışverişlerinde daha da dikkatli olun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:05
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        Tekstilci, otomobil almak isterken 'sahte siteyle' 400 bin lira dolandırıldı
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        Balıkesir'de yaşayan tekstilci Fatih Barlin, 27 Ağustos'ta otomobil almak istedi. Barlin, almak istediği otomobil firmasının 9 aydır bayi satışı olmadığı için 'Google'da arama yaptı. Aramada, en üstte çıkan söz konusu firmanın isminin yer aldığı siteye tıklayıp, alacağı aracı belirledi. Sipariş oluşturan Barlin, iletişim bilgilerini girdi. 5 dakika sonra Barlin'i telefonla arayan kişi, kendisini söz konusu otomobil firmasının Türkiye distribütörü müşteri temsilcisi olarak tanıtıp, "Sistemimiz güncellendi. Eskiden kapora alınıyordu. Cayma halinde kapora kredi kartınıza iade oluyordu. Ancak şimdi aracın parasının tamamını ödediğinizde hemen bir hafta sonra aracınızı alt bayimizden teslim ediyoruz. Malum piyasada araç sıkıntısı var. Ancak, sizin aracınız rezerve edildi" dedi.

        SİPARİŞ OLUŞTURDUĞU SİTE SAHTE ÇIKTI

        Ertesi gün otomobil firmasını arayan ve bant kaydıyla müşteri temsilcisine bağlanan Barlin, fiyatı 2 milyon 100 bin lira olan otomobilin ilk olarak 400 bin lirasını, ertesi gün de ertesi gün de kalan 1 milyon 700 bin TL'lik kısmını yatıracağını söyledi. Barlin'e otomobil firmasının alt bayisi olduğu belirtilen bir limited şirketin IBAN numarası verilip, parayı buraya yatırması istendi. Paranın 400 bin liralık kısmını yatıran Barlin, ertesi gün aracın teslimatıyla ilgili bilgi almak için satıcının aradan çekildiğini düşünüp, parayı yatırdığı alt bayiyi aradı. Barlin, bayinin kendilerine ait böyle bir satış olmadığını söylemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Firmayı araştıran Barlin, sipariş oluşturduğu sitenin sahte olduğunu, kendisine verilen IBAN numarasının da normalde var olan bir otomobil şirketinin orijinal isminin başına bir ekleme yapılmış hesap olduğunu öğrendi. 2 milyon 100 bin liralık bir otomobil almak isterken 400 bin lira dolandırılan Barlin, polise şikayetçi oldu.

        'BAŞIMA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM'

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