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        Balıkesirspor'dan 11 takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:56
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        Balıkesirspor'dan 11 takviye
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        TFF3'üncüLig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırıp 11 takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar dış transferde kadrosunu Birol Parlak, Ömer Faruk Yaylacı, Berke Doğukan Önde, Utkan Gökçen, Görkem Kıran, Hüseyin Altıntaş, Rahmi Anıl Başaran, Asım Hamza Çebi, Oktay Bala, Muhsin Yıldırım ve Erkan Süer ile takviye etti. Başkan Nedim Ömer, desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Başkan Vekili Yasin Sağay'a teşekkür etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

        2023-09-16 10:55:22

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