Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
TFF3´üncüLig 4´üncü Grup´ta Balıkesirspor, 2´nci hafta mücadelesinde evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor maçın 15´inci dakikasında Berat Aydoğdu´nun golüyle 1-0 öne geçti. Çatalcaspor, 32´nci dakikada Furkan Orak´ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1´lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 1, Çatalcaspor 2 puana ulaştı.
TFF3´üncüLig 4´üncü Grup´ta Balıkesirspor, 2´nci hafta mücadelesinde evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor maçın 15´inci dakikasında Berat Aydoğdu´nun golüyle 1-0 öne geçti. Çatalcaspor, 32´nci dakikada Furkan Orak´ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1´lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 1, Çatalcaspor 2 puana ulaştı.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -
2023-09-17 21:08:18