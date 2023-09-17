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        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1

         TFF3´üncüLig 4´üncü Grup´ta Balıkesirspor, 2´nci hafta mücadelesinde evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor maçın 15´inci dakikasında Berat Aydoğdu´nun golüyle 1-0 öne geçti. Çatalcaspor, 32´nci dakikada Furkan Orak´ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1´lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 1, Çatalcaspor 2 puana ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:09
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        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
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         TFF3´üncüLig 4´üncü Grup´ta Balıkesirspor, 2´nci hafta mücadelesinde evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor maçın 15´inci dakikasında Berat Aydoğdu´nun golüyle 1-0 öne geçti. Çatalcaspor, 32´nci dakikada Furkan Orak´ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1´lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 1, Çatalcaspor 2 puana ulaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

        2023-09-17 21:08:18

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