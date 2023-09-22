Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Aralarında sözde polis güçleri sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı yakalandı

        BALIKESİR'deDEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Irak'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilen B.A.'nın da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralarında sözde polis güçleri sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'deDEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Irak'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilen B.A.'nın da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A.'nın Irak'ın bazı bölgelerinde DEAŞ'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilirken, H.A'nın da Irak'ta bomba eğitimi aldığı bildirildi.

        Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 24 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 24 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 58 düzensiz göçmen yakalandı