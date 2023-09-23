Ayvalıkgücü Belediyespor - Talasgücü Belediyespor: 2-1

STAT:AyvalıkHüsnü Uğural

HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ediz Yılmaz

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Hacı Ramazan - Samet, Oğuz, Polat, Tugay (Dk. 90 Serhat), Kemal (Dk. 79 Gökhan), İlker (Dk. 90 Yakup), Yunus Emre (Dk. 79 Recep), Hamit, Davut, Ali (Dk. 53 Hüseyin)

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes, Mahmuthan Samet (Dk. 85 Murat), Berkay (Dk. 85 Emir), Akın, Ahmet, Canberk (Dk. 45 Ercan), Kerem (Dk. 46 Taylan), Mert, Süleyman (Dk. 85 Muhammed Yıldırım), Erkan

GOLLER: Dk. 45 Tugay, Dk.90+8 Hüseyin (Ayvalıkgücü), Dk. 90+6 Taylan (Talasgücü)

SARI KARTLAR: Hamit, Tugay, Davut (Ayvalıkgücü), Canberk (Talasgücü)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 3'üncü hafta maçında Ayvalıkgücü Belediyespor, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 45'inci dakikada Tugay'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Talasgücü Belediyespor bu gole 90+6'ncı dakikada Taylan'la yanıt verirken, Ayvalıkgücü Belediyespor 90+8'inci dakikada Hüseyin ile son sözü söyledi: 2-1. Bu sonuçla Ayvalık ekibi 5 puana ulaşırken, Talasgücü 3 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

2023-09-23 18:16:26