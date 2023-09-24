Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 4-1
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
BANDIRMASPOR: Gkelios- Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 74 Mehmet Özcan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 61 Soukou), Levent Ayçiçek, Doğan Can Davas (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Metehan Mimaroğlu (Dk. 74 Harris), Djitte (Dk. 46 Bobadilla),
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Wu, Enes Keskin, Musa Çağıran (Dk. 46 Rodrigues), Muhammed Himmet Ertürk, Yasin Güreler, Amilton (Dk. 88 Özgür Çek), Kayode (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Yatabare (Dk. 67 Akabueze)
GOLLER: Dk. 9 Djitte, Dk. 45+4 - Dk. 59 Doğan Can Davas , Dk. 70 Bobadilla (Bandırmaspor) - Dk. 82 Amilton (P) (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) - Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KARTLAR : Dk. 20 Shaocong Wu, Dk. 56 Francis Nzaba (Gençlerbirliği)
1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Djitte, Doğan Can Davas (2) ve Bobadilla kaydett,. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Amilton'dan geldi.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Mehmet İNAN
2023-09-24 18:35:22