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        Çalıştığı inşaatta tüfekle vurulan mermer ustası öldü

        BALIKESİR'deçalıştığı inşatta pompalı tüfekle başından vurulan mermer ustası Dursun Gargın (49) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı inşatta çalışan B.K. (47), tüfeği bulduğunu, incelerken de ateş aldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:10
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        Çalıştığı inşaatta tüfekle vurulan mermer ustası öldü
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        BALIKESİR'deçalıştığı inşatta pompalı tüfekle başından vurulan mermer ustası Dursun Gargın (49) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı inşatta çalışan B.K. (47), tüfeği bulduğunu, incelerken de ateş aldığını öne sürdü.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, Altıeylül ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 20116 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Mermer ustası Dursun Gargın, çalıştığı inşaatta pompalı tüfekle vuruldu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Gargın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tüfekle birlikte olay yerinde yakalanan B.K., polis tarafından gözaltına alındı. B.K.'nin polise verdiği ilk ifadede, tüfeği inşaat yakınında bulduğunu ve kontrol etmek için incelerken ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        B.K., işlemleri için emniyete götürülürken, Gargın'ın cenazesi Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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