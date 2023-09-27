Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada

        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi. Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saati denemek için bileğine taktı. Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı. Satış sorumlusu kadın çalışan, 2 saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanları alışveriş merkezindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...
        Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
        Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı
        Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı