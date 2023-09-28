Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği yapay resiflerle artırılacak MARMARADenizi'nde, biyolojik çeşitliliği artırma adına yapılan çalışmalardan birisi olan, `yapay resif´ projesi kapsamında, binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapacak resifler suyla buluştu.

MARMARADenizi'nde, biyolojik çeşitliliği artırma adına yapılan çalışmalardan birisi olan, `yapay resif´ projesi kapsamında, binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapacak resifler suyla buluştu.

Balıkesir Üniversitesi'nin geliştirdiği ve yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı projede sona gelindi. Marmara Denizi'nde balık varlığı ve çeşitliliğinin artırılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışma ile Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan Gündoğdu köyü yakınındaki koya yapay resifler bırakıldı. Korozyona uğramayacak özel bir maddeden yapılan 300'e yakın resif, gemide bulunan vinç yardımı ile denize indirildi. Balıkesir Üniversitesi'ni Doç. Dr. Dilek Türker ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın temsil ettiği resif projesinde, sulara gömülen resifler su altı kamerası ile de izlenerek zemine uygun şekilde oturması sağlandı.

Marmara Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliği ve balık varlığını artıracak projede atılan resif adımı kameralarca dakika dakika kaydedildi.