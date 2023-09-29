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        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

        BALIKESİRmerkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:40
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        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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        BALIKESİRmerkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, örgütün güncel il yapılanmasında yer alan, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse eden şüpheliler tespit edildi. Ekipler, Balıkesir merkezli 5 ilde belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı, eğitim koçu ve örgüt içi evlendirme sorumlusu gibi konumlarda bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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