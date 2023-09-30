Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi öldü

        BALIKESİR'de,moloz dökümü sırasında uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'de,moloz dökümü sırasında uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Marmara Adası Belediyesine bağlı Çınarlı Mahallesi Bedalan mevkisinde meydana geldi. Maden firmasında çalışan Rahim Tandır yönetimindeki hafriyat kamyonu, moloz dökümü sırasında kayarak metrelerce sürüklenip, uçuruma devrildi. Sürücü Tandır ile kamyonda bulunan Avni Baki araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Rahim Tandır ve Avni Baki'nin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor
        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor
        TOBB'un Bandırma'da yaptıracağı anaokulunun temeli atıldı
        TOBB'un Bandırma'da yaptıracağı anaokulunun temeli atıldı
        "İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı" yapıldı
        "İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı" yapıldı
        Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali, 20 Ekim'de başlayacak
        Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali, 20 Ekim'de başlayacak
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı