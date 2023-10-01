Berzeg'in kayboluşunun 100'üncü gününde ihbarlar bitti, umutlar tükendi BALIKESİR'inGönenilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları, 100'üncü gününe ulaştı. Bu zamana kadar 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı ancak Berzeg'e ait hiçbir iz bulunamadı. Ekip sayısı 40'a düşürülürken, umutlar tükendi, ihbarlar da kesildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Maalesef hiçbir gelişme yok. Berzeg'e ulaşmak için kendimize yeni bir strateji belirleyeceğiz" dedi.

BALIKESİR'inGönenilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları, 100'üncü gününe ulaştı. Bu zamana kadar 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı ancak Berzeg'e ait hiçbir iz bulunamadı. Ekip sayısı 40'a düşürülürken, umutlar tükendi, ihbarlar da kesildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Maalesef hiçbir gelişme yok. Berzeg'e ulaşmak için kendimize yeni bir strateji belirleyeceğiz" dedi.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen, Berzeg ve köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı. Ancak hiçbir ize ulaşamadı.

'TİNA'NIN GELİŞİ İLE ARAMALAR YENİDEN YOĞUNLAŞTIRILDI

Berzeg'in köpeği 'Tina' ise kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. 'Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelerek köpeği teslim aldı. 'Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca, alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina' her defasında, eve geri döndü. Ekipler, 'Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi.

'Tina'nın geri dönmesinin ardından, ekip sayısı arttırıldı, arama çalışmaları 120 kişi ile yeniden başlatıldı. Ekipler, daha önce 5 kez aranan 250 kilometrekarelik alanı genişletti. 310 kilometrekareye çıkartılan alan bölgelere ayrılarak 7 kez sil baştan arandı. Berzeg, Armutlu Mahallesi ve çevredeki mağaralar, metruk binalar, kullanılmayan evler, su kuyuları, samanlıklar, Gönen Çayı'nın Erdek'e kadar dökülen sahili, orman ve ihbarla işaret edilen evler de arandı. Mahalledeki 2 su deposu ile sulama maksatlı kullanılan bir depo içindeki sular da boşaltılarak arandı, ancak ekipler hiçbir sonuca ulaşamadı.

'Tina'nın geri döndüğü günün öncesi ve sonrasında, bölgeden geçtiğini belirlenen 48 aracın plakaları tespit edilerek sürücüleri de sorgulandı. Bundan da bir sonuç alamayan ekipler, tüm ihtimalleri değerlendirdi. Metafizikle uğraşan, aralarında Samsun ve İstanbul'da yaşayanların da bulunduğu 6 kişi, Gönen'e çağrılıp, Berzeg için gösterdikleri nokta ve adreslerde, kendilerinin de katılımıyla yapılan aramalardan da bir sonuç çıkmadı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 100'üncü gününe ulaşırken, artık bir ihbar da yapılmıyor. Ümitler tükenirken, arama çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ise 40'a düşürüldü. Trabzon'dan, Balıkesir Valiliği'ne atanan İsmail Ustaoğlu da Gönen'e gelip, Kaymakam Arslan Yurt'tan, brifing aldı. DHA muhabirinin sorularını telefon ile yanıtlayan Vali Ustaoğlu, "Maalesef hiçbir gelişme yok. Resmi ve sivil ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Berzeg'e ulaşmak için kendimize yeni bir strateji belirleyeceğiz" dedi.