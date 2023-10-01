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        Balıkesirspor - 23 Elazığ FK: 0-0

         TFF3´üncü Lig ekibi Balıkesirspor geçen hafta deplasmanda kazandığı Nevşehir Belediyespor maçıyla çıkışa geçerken, bu hafta evinde 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremezken. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 5´e çıkardı. Balıkesir deplasmanından yenilmeden dönen Elazığ ekibi de 2 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:03
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        Balıkesirspor - 23 Elazığ FK: 0-0
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         TFF3´üncü Lig ekibi Balıkesirspor geçen hafta deplasmanda kazandığı Nevşehir Belediyespor maçıyla çıkışa geçerken, bu hafta evinde 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremezken. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 5´e çıkardı. Balıkesir deplasmanından yenilmeden dönen Elazığ ekibi de 2 puana yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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