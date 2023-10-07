Bandırmaspor-Çorum FK: 0-0
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Suat Güz, Azad İlhan
BANDIRMASPOR: Gelios - Mert Çelik (Dk.46 Jozefzoon), Mexer, Sergen Piçinciol, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Harris (Dk.46 Taha Batuhan Yayıkcı), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Metehan Mimaroğlu, Bobadilla (Dk.63 Djitte)
ÇORUM FK: Ali Türkan - Kerem Kalafat (Dk.79 Massis Gülük), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Murat Yıldırım (Dk.72 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk.72 Suat Kaya), Gökhan Karadeniz (Dk.67 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk.79 Ozan Sol), Verheijdt
SARI KARTLAR: Mert Çelik, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) - Kerem Kalafat, Tahsin Tam (Teknik direktör) (Çorum FK)
1'inci Lig'in 8'inci hafta maçında Bandırmaspor-Çorum FK karşılaşması 0-0 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Hatice DAĞLI
2023-10-07 17:27:56