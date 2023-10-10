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        Balıkesirspor'da Çetin gitti

         TFF3'üncüLig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Balıkesirspor, Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:40
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        Balıkesirspor'da Çetin gitti
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         TFF3'üncüLig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Balıkesirspor, Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayırdı.

        Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Recep Çetin, sezon başında Balıkesir'in dümenine geçmişti. Transfer yasağıyla üst üste 2 kez küme düşen Balıkesirspor, yasağı transfer döneminin son günü açıp kadrosunu takviye etmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - DHA

        2023-10-10 10:35:31

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