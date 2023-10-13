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        Evde 2 tabanca, 2 tüfek, 11 bıçak ve tarihi sikkeler ele geçirildi

        BALIKESİR'debireve düzenlenen operasyonda 11 bıçak, 2 tabanca, 2 tüfek ile bunlara ait mühimmat ve 3 tarihi sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:50
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        Evde 2 tabanca, 2 tüfek, 11 bıçak ve tarihi sikkeler ele geçirildi
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        BALIKESİR'debireve düzenlenen operasyonda 11 bıçak, 2 tabanca, 2 tüfek ile bunlara ait mühimmat ve 3 tarihi sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bandırma ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 466 adet tabanca fişeği, 272 adet av tüfeği kartuşu, 11 bıçak, 1 el telsizi, 9 elektronik sigara, 3 tarihi sikke ve 5,2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.G.A. (37) hakkında 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'kaçakçılık', 'kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet', 'elektronik haberleşme kanununun ihlal edilmesi' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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