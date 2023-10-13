18'inci Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı BALIKESİR'inAyvalıkilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali' başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle festivallerinde, turizmin yanında artık en önemli paydaş olarak gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ayvalık'ın gastronomisi yemeğiyle, zeytinyağıyla, zeytiniyle hepsi bir bütün. Ayvalık bir marka ve biz bu markayı hep birlikte korumak zorundayız" dedi.

BALIKESİR'inAyvalıkilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali' başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle festivallerinde, turizmin yanında artık en önemli paydaş olarak gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ayvalık'ın gastronomisi yemeğiyle, zeytinyağıyla, zeytiniyle hepsi bir bütün. Ayvalık bir marka ve biz bu markayı hep birlikte korumak zorundayız" dedi.

Ayvalık'ta her yıl zeytin hasat dönemi başlarken düzenlenen 18'inci Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, 'Zeytinin dalında, gastronomi ve turizm yolunda' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'na yapılan hasat yürüyüşü ile başladı. İlçe protokolü, zeytin üreticileri, firma ve marka temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş, halk oyunları ekibi ve yerel kıyafetleri ile zeytin emekçilerinin de katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye bandosu sunumu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesi Zeytin Çekirdekleri Korosu mini konser verdi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve ATO yönetimi, siyasi parti ve STK temsilcileri, zeytin üreticileri ve firma sahipleri ile vatandaşlar katıldı.

'AYVALIK BİR MARKA'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Ayvalık sevdalısı olarak zeytinyağının kutsallığına inanan, tüm kutsal kitaplardaki yerinin çok önemli olduğunu bilip, barışın, huzurun ve sevginin bir simgesi olduğunu biliyoruz. Dünyada şu an en çok ihtiyacımız olan bu barış döneminde de zeytin ağacını daha çok sevmemiz gerekiyor. Biraz önce bin yıllık bir ağaçtan bahsedildi. Bu kolay değil. Ağacımızı sevmek lazım. Onu korumamız lazım. 100'üncü yıldayız. Türkiye yüzyılına yakışan bir şekilde ilçenin en iyi şekilde marka değerini oluşturmak zorundayız. Bu tür festivaller bu anlamda çok önem taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle festivallerinde turizmin yanında artık en önemli paydaş olarak gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ayvalık'ın gastronomisi yemeğiyle, zeytinyağıyla, zeytiniyle hepsi bir bütün. Ayvalık bir marka ve biz bu markayı hep birlikte korumak zorundayız. Biz bu marka değerimizi hem turizm anlamında hem de zeytin anlamında, zeytinyağı anlamında korumak zorundayız" açıklamalarında bulundu.

'İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR'

İnternet üzerinden yapılan satışlara dikkati çeken Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, "Ayvalık, mimarisiyle, kültürüyle, doğasıyla, deniziyle, mutfağıyla dikkat çeken nadide şehirlerden birisi. İlçemize değer katan en önemli unsurlardan ikisi de zeytin ve zeytinyağı. Zeytin ve zeytinyağı tüm mitolojilerde, efsanelerde,kutsal kitaplarda konu olarak ele alınmış, sağlığın, bereketin, barışın simgesi olmuştur. Herhalde zeytin ve zeytinyağının dünyada en çok yakıştığı ilçe Ayvalık. Toprak yapısı, iklim koşullarıyla çok farklı bir aromaya çok farklı bir nefasete sahip olan Ayvalık zeytinyağı dünyanın en kaliteli zeytinyağları içinde sayılıyor. Bir marka haline geldi. 2006 yılında Ticaret Odasımızın coğrafi tescili akabinde devam eden zeytinyağının Avrupa tescili ile birlikte bu markalaşma süreci devam edecek. Tabii taklit ve tağşiş zeytinyağı markamıza zarar veren önemli unsurlar. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

'ÜLKEMİZİN MÜSTESNA BİR YERİ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de festivaldeki konuşmasında "Balıkesir Kuva-yi 'Milliye şehri' olarak tanınıyorsa, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi sadece Alacamescit Toplantısı'nın burada yapılması değil Kurtuluş Savaşı ilk kurşununun Ali Çetinkaya müfrezesi tarafından bu şehirde atılmasıdır. Bu nedenle Ayvalıklı hemşerilerimiz çalışkanlıklarıyla, hassasiyetleriyle, dürüstlükleriyle, gastronomisiyle, doğal zenginlikleriyle, kültürüyle ve yaşam biçimiyle hem Balıkesirimizin hem de ülkemizin müstesna bir yeridir" ifadelerini kullandı.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR NİMET'

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise "Ayvalık zeytinyağı, bu topraklar için toplumumuzla bağdaşan çok önemli bir kültürel değeri ifade ettiği ve barındırdığı için 'sıvı altın' diye tanımlanıyor; çünkü zeytinimiz ve zeytinyağımız altın kadar değerli. Ayvalık'ın zeytini ve zeytinyağı bu topraklarda yaşayan herkesin baş tacıdır. O nedenle; zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda kuşaklar boyu, yüzlerce yıl yaşasın ki çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek miras bırakalım. Kutsal ağaç, mitolojide ölmez ağaç ve kültürlerarasında da bir sembol bir birleştirici köprü olarak zeytin ağacı binlerce yıldır mutfağımızda, soframızda. Bazen yemekte bazen de ilaç olarak hastalıklarımıza çare olan eşi benzeri olmayan bir nimet. Ayvalık'ta bir yaşam kültürü, bir emek, bir alın teri, kentin olmazsa olmazıdır" dedi.

'TURİZM VURGUSUNU DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar da "Zeytinli tarihi çok eskilere uzanan, hem özel tip zeytin ağacı varlığı, hem de ürünlerinin kalite ve lezzetiyle tanınan Ayvalık, Türkiye ve dünyada hala bu açıdan gözde olmayı sürdürürken yeni bir hasat döneminde de geleneksel hale gelen, Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali ile zeytin dolu günler yaşıyor. Sadece Ayvalık'ın değil, Türkiye'nin en önemli, en değerli ve sağlıklı gıda maddesinin üreticileri olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. 'Coğrafi İşaret' sahibi Ayvalık, Zeytinin izinde ilk kez 6 Aralık 1970 yılında hasat etkinliğini yapmış ve uzun bir aradan sonra 2005 yılında Ayvalık Ticaret Odası tarafından bu etkinlik tekrar canlandırılmıştır" diye konuştu. Uçar, bu yıldan itibaren, zeytin, zeytinyağı, gastronomi, turizm, kültür sanat, spor etkinliklerinin harmanlanarak yeni bir festival programının ortaya çıkarıldığını ve uluslararası ticaret ve turizm platformlarında 'Ayvalık' markasının, algısının güçlendirildiği sürdürülebilir bir programı uygulamaya başlayarak, turizm vurgusunu da güçlendireceklerini ifade etti.

Ayrıca bugün Ayvalık Ayazma'sında, Yasemin Bozkurt, Ali Güngör ve Zeki Kobak'ın katkılarıyla 'Ayvalık Kapıları' başlıklı sergi açılışı yapılacak. Zeytin Galerisi ziyaret edilerek klasik yöntem zeytin sıkım etkinliği düzenlenecek. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde Zeytin -Zeytinyağı Pazarı'nın açılışının ardından Murat Mermer halk konseri verecek.