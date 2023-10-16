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        Berzeg'in köpeği 'Tina', kaybolmadan önceki haline döndü

        BALIKESİR'dekaybolan ve tüm çabalara rağmen aylardır bulunamayan ekonomist Korhan Berzeg'in (83) 74 gün sonra geri dönen köpeği 'Tina', İstanbul'da yeniden eski günlerine kavuştu. 'Tina', üzerindeki korku ve gerginliği atıp, evin bahçesinde oynamaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:05
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        Berzeg'in köpeği 'Tina', kaybolmadan önceki haline döndü
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        BALIKESİR'dekaybolan ve tüm çabalara rağmen aylardır bulunamayan ekonomist Korhan Berzeg'in (83) 74 gün sonra geri dönen köpeği 'Tina', İstanbul'da yeniden eski günlerine kavuştu. 'Tina', üzerindeki korku ve gerginliği atıp, evin bahçesinde oynamaya başladı.

        ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

        250 KİLOMETRELİK ALAN 5 KEZ TARANDI

        Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı. Ancak hiçbir ize ulaşamadı.

        75 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ

        Berzeg'in köpeği 'Tina´, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. 'Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelerek köpeği teslim aldı. 'Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

        ÇALIŞMALARA KATILDI ANCAK KATKISI OLMADI

        İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca, alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina' her defasında, eve geri döndü. Ekipler, 'Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi.

        EKİPLER ARTIRILDI, ARANAN ALAN GENİŞLETİLDİ

        'Tina'nın geri dönmesinin ardından, ekip sayısı arttırıldı, arama çalışmaları 120 kişi ile yeniden başlatıldı. Ekipler, daha önce 5 kez aranan 250 kilometrekarelik alanı genişletti. 325 kilometrekareye çıkartılan alanı 9 kez arayan ekipler, son olarak 'Tina' bırakıldıktan sonra Berzeg'in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi. Ancak ekipler hiçbir sonuca ulaşamadı. İhbarların gelmediği, umutların tükendiği arama çalışmaları 50 kişilik ekiple sürdürülüyor.

        Öte yandan 'Tina', Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü. Angela Berzeg'in, kaybolduğu süre içinde değişime uğrayıp, korkak ve ürkek hale geldiğini söylediği 'Tina', normalleşmeye başladı. Üzerindeki korku ve gerginliği atan 'Tina', her gün Angela Berzeg veya yardımcısı tarafından yürüyüşe çıkartılıyor. 'Tina'nın misafirlere karşı yabancılık çekmediği, eski günlerine döndüğü ve evin bahçesinde oynadığı öğrenildi.

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