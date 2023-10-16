Balıkesir´de akrabalar arasındaki alacak-verecek kavgasında 3 tutuklama BALIKESİR´inEdremitilçesinde akrabalar arasında alacak-verecek yüzünden çıkan ve Fatih Gündoğdu'nun pompalı tüfekle vurularak yaralandığı olayla ilgili silahı kullanan Şenol Karakaya ve 2 kişi tutuklandı.

BALIKESİR´inEdremitilçesinde akrabalar arasında alacak-verecek yüzünden çıkan ve Fatih Gündoğdu'nun pompalı tüfekle vurularak yaralandığı olayla ilgili silahı kullanan Şenol Karakaya ve 2 kişi tutuklandı.

Olay geçen cumartesi saat 21.40´ta ilçenin Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak-verecek yüzünden tartışma yaşanan Maruf Gündoğdu, İrfan Gündoğdu, Şenol Karakaya ile akrabaları Fatih Gündoğdu caddede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Şenol Karakaya aracından aldığı pompalı tüfekle akrabası Fatih Gündoğdu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gündoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündoğdu´nun hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih Gündoğdu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra şüpheli Şenol Karakaya pompalı tüfeği denize attı ve kaçtı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Çalışma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Şenol Karakaya ile beraberinde İrfan Gündoğdu ve Maruf Gündoğdu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Öte yandan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi bölümünde tedavisi süren Fatih Gündoğdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.