4 ilde PKK'ya finans sağlayanlara operasyon: 13 gözaltı 

BALIKESİRmerkezli4 ilde terör örgütü PKK'ya finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince teröre finansman sağlanmasının önlenmesi ve örgüte üye olanlara yönelik çalışma başlatıldı. PKK eylemleri için yurt dışından finanse edilen paraların Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Mardin'de bulunan hücre yapılanmalarına banka yolu ile aktarıldığı tespit edildi. 4 ildeki 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.