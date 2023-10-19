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        Restoran bacasında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı

        BALIKESİR'debirrestoranın bacasında çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55
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        Restoran bacasında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı
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        BALIKESİR'debirrestoranın bacasında çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 10.00 sıralarında Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Nehire Sıtkı Caddesi'ndeki balık restoranının bacasında çıktı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede bitişiğindeki binaya da sıçradı. Alt katı büfe, üst katları ise daire olan binada panik yaşandı. Binadakiler kısa sürede tahliye edilirken, ekipler yangını 1 saatte söndürdü. Restoran ile büfede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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