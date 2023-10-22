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        Gemi kaptanı, ormanda ölü bulundu

        BALIKESİR'inErdekilçesindeki ormanda gemi kaptanı  Celal Yıldız'ın (43) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:15
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        Gemi kaptanı, ormanda ölü bulundu
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        BALIKESİR'inErdekilçesindeki ormanda gemi kaptanı  Celal Yıldız'ın (43) cansız bedeni bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesinde meydana geldi. Kapıdağ Yarımadası Kirazlı Manastırı yakınlarındaki ormanda dolaşanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından ölen kişinin Celal Yıldız olduğu tespit edildi. Avşa Adası'nda yaşadığı belirlenen belirlenen ve 'Yıldız 5' isimli bir geminin kaptanı olduğu tespit edilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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