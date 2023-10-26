Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Tekvandoda şampiyonlar Edremit'ten çıktı

        Balıkesir Edremit Belediyesporlu sporcular, tekvandoda Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekvandoda şampiyonlar Edremit'ten çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Edremit Belediyesporlu sporcular, tekvandoda Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

        Erzurum'da 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Edremitli Ecrin Yanıt, freesteyle ferdi kategorisinde şampiyon oldu. Freestyle Pair çiftlerde de Ecrin Yanıt ve Kerem Narlıoğlu altın ve gümüş madalyaları aldı. Başarılı sporcular, madalyaları ve antrenörleri Zeynel Çelik, Murat Gezen ve Hüseyin Narlıoğlu'yla birlikte Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, "Edremit'imizi temsil eden geleceğimiz çocuklarımız Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğretmenlerine ve başarılı çocuklarımıza bu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Edremit - EDREMİT,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Gazze'deki büyük yıkım!
        Gazze'deki büyük yıkım!
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        Rusya’da misilleme amaçlı nükleer tatbikat
        Rusya’da misilleme amaçlı nükleer tatbikat
        Dolandırıcıların yeni yöntemi! "Ceza dosyanızın son günüdür!"
        Dolandırıcıların yeni yöntemi! "Ceza dosyanızın son günüdür!"
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı
        Peru'nun en önemli mumyalarından ‘Juanita’nın yüzü yeniden yaratıldı
        Peru'nun en önemli mumyalarından ‘Juanita’nın yüzü yeniden yaratıldı

        Benzer Haberler

        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar: "Zeytinyağı lisanslı depoculuk çalışmal...
        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar: "Zeytinyağı lisanslı depoculuk çalışmal...
        Sındırgı'da aşçı adaylarına ilk dersi gastronomi yazarı Ömür Akkor verdi
        Sındırgı'da aşçı adaylarına ilk dersi gastronomi yazarı Ömür Akkor verdi
        Balıkesir'de Cumhuriyet yaşıtı "ulu çınarlar" unutulmadı
        Balıkesir'de Cumhuriyet yaşıtı "ulu çınarlar" unutulmadı
        "7. İda Ultra Maratonu" 1 Aralık'ta başlayacak
        "7. İda Ultra Maratonu" 1 Aralık'ta başlayacak
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı