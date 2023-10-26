Tekvandoda şampiyonlar Edremit'ten çıktı

Balıkesir Edremit Belediyesporlu sporcular, tekvandoda Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Erzurum'da 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Edremitli Ecrin Yanıt, freesteyle ferdi kategorisinde şampiyon oldu. Freestyle Pair çiftlerde de Ecrin Yanıt ve Kerem Narlıoğlu altın ve gümüş madalyaları aldı. Başarılı sporcular, madalyaları ve antrenörleri Zeynel Çelik, Murat Gezen ve Hüseyin Narlıoğlu'yla birlikte Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, "Edremit'imizi temsil eden geleceğimiz çocuklarımız Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğretmenlerine ve başarılı çocuklarımıza bu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Edremit - EDREMİT,