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        Balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

        BALIKESİR'inErdekilçesi açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde, 120 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:40
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        Balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
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        BALIKESİR'inErdekilçesi açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde, 120 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası Marmara Denizi Erdek açıklarında seyreden bir balıkçı teknesine operasyon düzenledi. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı. Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afgan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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