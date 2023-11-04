Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'te lodos; denizde dev dalgalar oluştu, batmak üzere olan tekneler kurtarıldı

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar meydana geldi, batmak üzere olan tekneler, sahipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te lodos; denizde dev dalgalar oluştu, batmak üzere olan tekneler kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar meydana geldi, batmak üzere olan tekneler, sahipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Erdek sahili Kurbağalı Dere bölgesi açıklarında bulunan bir tekne dalgalara yenik düştü. Tonoz halatı kopan tekne karaya sürüklendi. Sahibi karaya vuran tekneyi kurtarmak için vinç çağırdı. Denize giren bir başka teknenin sahibi halatlarla bağladığı teknesini vinç yardımıyla kurtardı.

        Gün boyu devam eden şiddetli lodos nedeniyle Erdek sahilinde deniz karayla birleşti. Lodosun gece boyunca da devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı
        Balıkesir'de AK Parti'li gençler İsrail'i protesto etti
        Balıkesir'de AK Parti'li gençler İsrail'i protesto etti
        Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Balıkesir'de sürüyor
        Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Balıkesir'de sürüyor
        Balıkesir'de lösemili çocuklardan jandarmaya ziyaret
        Balıkesir'de lösemili çocuklardan jandarmaya ziyaret
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Teksüt Bandırmaspor, Altay maçını kayıpsız geçmek istiyor
        Teksüt Bandırmaspor, Altay maçını kayıpsız geçmek istiyor