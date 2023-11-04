Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı

BALIKESİR'inKepsutilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ormana sıçradı. Orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde çıktı. Trafoya yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan müdahale ediliyor.

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