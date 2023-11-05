Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı (2)
KONTROLALTINAALINDI
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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