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        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı

        BALIKESİR'inBandırmailçesinde etkili olan lodos nedeniyle limana bağlı 3 tekne battı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:10
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        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı
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        BALIKESİR'inBandırmailçesinde etkili olan lodos nedeniyle limana bağlı 3 tekne battı. 

        Bandırma ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu yükselince, limana bağlı 3 tekne battı. Tekneler vinç ile denizden çıkarılırken, lodosun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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