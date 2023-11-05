Bandırma'da lodos; 3 tekne battı

BALIKESİR'inBandırmailçesinde etkili olan lodos nedeniyle limana bağlı 3 tekne battı.

Bandırma ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu yükselince, limana bağlı 3 tekne battı. Tekneler vinç ile denizden çıkarılırken, lodosun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

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