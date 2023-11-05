Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

        İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Ayvalık ekibine galibiyeti getiren golü 78'inci dakikada Hüseyin kaydetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, haftayı 1 puanla kapatan lider Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

        2023-11-05 16:23:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından
        MEB'in Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi
        MEB'in Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı
        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı
        Sındırgı kapya biberi jeotermalli tesiste kurutularak katma değerle ihraç e...
        Sındırgı kapya biberi jeotermalli tesiste kurutularak katma değerle ihraç e...
        Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı (2)
        Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı (2)