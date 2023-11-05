Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0

TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Ayvalık ekibine galibiyeti getiren golü 78'inci dakikada Hüseyin kaydetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, haftayı 1 puanla kapatan lider Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

2023-11-05 16:23:16

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