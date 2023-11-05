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        Bandırmaspor - Altay: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:05
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        Bandırmaspor - Altay: 2-0
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır,

        BANDIRMASPOR: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak, Mulumba (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Jozefzon, Levent Ayçiçek (Dk. 64 Kadeem Harriss), Doğan Can Davas (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Cebio Soukou (Dk. 46 Mehmet Özcan), Djitte (Dk. 78 Bobadila),

        ALTAY :Eren Karataş, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam (Dk. 83 Kurban Altunbudak), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 60 Onur Efe), Arda Gezer (Dk. 83 Enes Yetkin), Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya (Dk. 72 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan, Deniz Kadah (Dk. 83 Mehmet Gündüz), Paixao

        GOLLER: Dk. 52 Doğan Can Davas (penaltı), Dk. 66 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Deniz Kadah (Altay), Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor)

        1´inci Lig´in 11´inci haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Altay´ı 2-0 mağlup etti.

        35´inci dakikada Mulumba´nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can´ın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.

        37´nci dakikada sağ kanattan Jozefzoon topu Levent´in önüne indirdi. Levent´in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

        45+2´nci dakikada kale önünde topu alan Deniz, topu ağlara gönderdi. Deniz´in golü pozisyon öncesindeki ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

        Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 

        47´nci dakikada Djitte´nin direkt kaleye yaptığı vuruşunda ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Sefa Özdemir´in eline çarpması sonucu hakem penaltı kararı verdi. 52´nci dakikada Doğan Can Davas´ın kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak ağlara gitt: 1-0.

        66´ncı dakikada Kadem Harris´in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Sergen´in kafa vuruşunda direkten dönen top Mücahit Albayrak´ın önünde kaldı. Mücahit topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

        Karşılaşma Bandırmaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Hatice DAĞLI

        2023-11-05 17:02:52

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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