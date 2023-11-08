Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem MARMARADenizi´nin Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre; 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladığı deprem kısa süreli panik yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MARMARADenizi´nin Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre; 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladığı deprem kısa süreli panik yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.05'te Marmara Denizi Balıkesir açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.33 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.