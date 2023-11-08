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        Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

        MARMARADenizi´nin Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre; 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladığı deprem kısa süreli panik yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 03:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 03:15
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        Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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        MARMARADenizi´nin Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre; 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladığı deprem kısa süreli panik yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.05'te Marmara Denizi Balıkesir açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.33 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        KANDİLLİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

        Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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