Genç Sağlık Sendikası Balıkesir şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Kurulmasının ardından kısa süre içerisinde 50 bini aşkın üye sayısına ulaşan Genç Sağlık Sendikası şubeleşmeye devam ediyor. Yurdun dört bir yanında kısa sürede teşkilatlanan Genç Sağlık Sendikası Balıkesir şubesi açıldı. Açılışa Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı. Her türlü felakette cansiperane mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini her daim sürdüreceklerini belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Genç Sağlık Sendikası'na tebriklerini iletti.

Genç Sağlık Sendikası Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Çiğdem Aydınöz ise daha önce hiçbir sendikaya bu kadar kolay bir şekilde ulaşamadığını ancak Genç Sağlık Sendikası ile sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları çözmek, özlük ve mali hakların kazanımı adına çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Aydınöz, "Sizin gibi gençler ile bir arada olarak sektörümüzde var olan eksikleri düzeltmenin yan sıra mali ve özlük haklarımızın kazanımı adına sizlerle olmaktan mutluluk ve kıvanç duyuyorum" dedi.

DHA-Sağlık - Türkiye-Balıkesir / Merkez - DHA

2023-11-08 10:58:25