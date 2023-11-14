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        Ayvalık'ta 18 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı

        BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Yunanistan'a gitme hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:00
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        Ayvalık'ta 18 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı
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        BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Yunanistan'a gitme hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Ayvalık'ta 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, kıyı şeridini kullanarak Yunanistan´a geçiş yapmaya hazırlığındaki Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenle birlikte organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin üzerlerindeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 14 bin 610 Türk lirası ve 100 euro para ele geçirildi. 3 otomobile el koyularak yediemin otoparkına götürüldü.

        Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. 3 organizatör şüphelisinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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