Ayvalık'ta 18 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Yunanistan'a gitme hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Yunanistan'a gitme hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Ayvalık'ta 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, kıyı şeridini kullanarak Yunanistan´a geçiş yapmaya hazırlığındaki Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenle birlikte organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin üzerlerindeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 14 bin 610 Türk lirası ve 100 euro para ele geçirildi. 3 otomobile el koyularak yediemin otoparkına götürüldü.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. 3 organizatör şüphelisinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.