Balıkesir'de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama
BALIKESİR'depolisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ahmet Akkoç (33), tutuklandı.
BALIKESİR'depolisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ahmet Akkoç (33), tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Ahmet Akkoç'un (33) evinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. 17 Kasım'da eve düzenlenen operasyonda, 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi, Akkoç gözaltına alındı.
Ahmet Akkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.