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        İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatından 90 üye istifa etti

        İYİParti Bandırma ilçe teşkilatından 90 kişi istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:45
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        İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatından 90 üye istifa etti
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        İYİParti Bandırma ilçe teşkilatından 90 kişi istifa etti.

        İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatına geçen sene toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. Bandırma Demokrat platformu Başkanı Adnan Erdan, "İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" diye konuştu.

        Adnan Erdem, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının ayrıldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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