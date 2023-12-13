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        Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı

        Bandırmaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:40
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        Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı
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        Bandırmaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı.

        Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 ay önce takıma transfer olan ve 1 yıllık anlaşma yapılan, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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