Bandırma'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 8 yaralı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada, kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada, kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Bandırma- Erdek yolu Düzler mevkisinde meydana geldi. Bandırma´dan Erdek istikametine seyir halinde olan 26 AAY 671 plakalı otomobil, sürücüsünün yaptığı hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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