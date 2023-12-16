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        Balıkesir'de durdurulan otomobilin direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi

         BALIKESİR'de polisekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 00:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 01:00
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        Balıkesir'de durdurulan otomobilin direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi
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         BALIKESİR'de polisekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Cash' ile otomobilde arama yapan polis, direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin kimliği öğreliemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Balıkesir - Şevki MORALI

        2023-12-16 00:49:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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