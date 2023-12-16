Balıkesir'de durdurulan otomobilin direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi

BALIKESİR'de polisekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Cash' ile otomobilde arama yapan polis, direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin kimliği öğreliemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Balıkesir - Şevki MORALI

2023-12-16 00:49:09

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