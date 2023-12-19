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        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında Ü.K. (80) adlı erkek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:00
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        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında Ü.K. (80) adlı erkek hayatını kaybetti.

        İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi´ndeki tek katlı müstakil evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede evde yalnız olan Ü.K.'nin cansız bedeni bulundu. Ü.K.'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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