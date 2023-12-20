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        Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, paniğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 08:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:08
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        Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
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        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, paniğe yol açtı.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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