Bandırmaspor - Adanaspor: 2-3

STAD:Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Soukou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 61 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 79 Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Harris (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek)

ADANASPOR: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Dk. 84 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 63 Oberlin), Harun Alpsoy, Hakkı Türker (Dk. 46 Ayuk), Lukaku, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 46 Cem Güzelbay), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite, Burhan Tuzun (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu)

GOLLER: Dk. 21 (P) ve 45+6 (P) Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor), Dk. 53 Burhan Tuzun, Dk. 55 Metehan Altunbaş, Dk. 70 Oberlin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Djitte, Batuhan Yayıkcı, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor), Evren Korkmaz, Lukaku, Fatih Kurucuk, Devran Şenyurt (Adanaspor)

1´inci Lig´in 17´nci haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor´a 3-2 mağlup oldu.

19´uncu dakikada Jozefzoon ile Adanasporlu Evren´in ceza sahası içinde mücadelesinde, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR´ dan gelen uyarıyla Evren´in topa eli ile müdahale ettiğini söyleyerek penaltı noktasını gösterdi.

21´inci dakikada penaltı atışını kullanan Emirhan Aydoğan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+1´inci dakikada Haris, ceza sahası içinde Evren´in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

45+6´ncı dakikada penaltı atışını kullanan Emirhan Aydoğan, kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

46´ncı dakikada Adanaspor ceza sahası içinde Lukaku, Haris´in ayağına bastı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

47´nci dakikada topun başına geçen Emirhan Aydoğan´ın penaltı atışını kaleci Ahmet Said ayağı ile kurtardı.

53´üncü dakikada Adanasporlu Fatih Kurucuk´un ceza sahası içine ortaladığı topa Burhan dokundu ve top ağlarla buluştu: 2-1.

55´inci dakikada Adanaspor atağında Metehan, topu kaleci Akın´ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu: 2-2.

70'inci dakikada Harun´un kullandığı korner sonrası Burhan Tüzün, topu kale sahası üzerinde bulunan Joseph Oberlin´e gönderdi. Oberlin´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Hatice DAĞLI

2023-12-24 17:36:32