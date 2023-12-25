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        Bandırmaspor'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

        Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor´da 3-2´lik Adanaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:35
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        Bandırmaspor'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
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        Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor´da 3-2´lik Adanaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

        1'inci Lig´de son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bandırmaspor´da 3-2´lik Adanaspor yenilgisinin ardından 51 yaşındaki teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-12-25 10:32:16

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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